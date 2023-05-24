Дениса Евдокимова могут признать виновным в трагедии в «Шереметьево»

По версии прокуратуры, командир не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжается судебный процесс над командиром Sukhoi Superjet Москва-Мурманск Денисом Евдокимовым. Его обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения).

5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево» случилась трагедия, которая стала самой крупной пассажирской авиакатастрофой в постсоветской истории Мурманской области: сразу после взлета совершил жесткую посадку Sukhoi Superjet, погиб 41 человек.

Обвинение предъявили Евдокимову. По версии прокуратуры, командир не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой.

- Прошу суд признать Евдокимова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении. В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны. Причина катастрофы - несоблюдение правил эксплуатации судна, - передает ТАСС из зала суда.

У самого Евдокимова своя версия событий того страшного дня.

На городском кладбище Мурманска в 2022 году обустроили мемориал в память о погибших пассажирах борта.

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