В Мурманской области прогремела вторая гроза

Над Мурманской областью сгустились тучи, накрапывает дождь и прогремела уже вторая гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Над Мурманской областью сгустились тучи, накрапывает дождь и прогремела уже вторая гроза. Судя по прогнозам, греметь будет и в ближайшие дни.

- 25 и 26 мая наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Греландского моря в Баренцево море. Ожидается прохождение активного атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, днем в отдельных районах возможны грозы, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.

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