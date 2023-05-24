25 мая в Мурманске раньше срока стартует сезон фонтанов

Весной фонтанты Мурманска подготовили к работе посл зимы. Фото: администрация Мурманска

Май 2023 года отметился аномально жаркой погодой, за месяц обновились четыре температурных рекорда. Благодаря непривычному для мая на Крайнем Севере теплу в Мурманске раньше срока запустят фонтаны – сезон откроют 25 числа.

- Первым заработает фонтан в центральном сквере на Пяти Углах. Как заметили мурманчане, на этой неделе прошли пробные запуски. Постепенно будут подключены и другие объекты. Всего их в городе шесть. Самый крупный – на Семеновском озере – планируют запустить к середине июня, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Перед зимой фонтаны законсервировали, а весной проверили работу механизмов и почистили, чтобы они работали без сбоев.

Напомним: лето-2023 года обещает быть в Мурманской области жарким.

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