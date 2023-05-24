В Мурманске открылась бесплатная гостиница для домашних цветов на время отпуска

Первая «Зеленая гостиница», где мурманчане смогут оставить свои растения, открылась при ДК «Первомайский». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Когда наступает время отпусков, у многих северян встает вопрос, кто будет присматривать за их домашними питомцами и цветами. Если для братьев наших меньших зоогостиницы уже есть, то ради обитателей горшков надо было просить знакомых или коллег.

Первая «Зеленая гостиница», где мурманчане смогут оставить свои растения, открылась при ДК «Первомайский».

- Услуга бесплатная. Вы сможете отдать на время отпуска свои растения в заботливые руки наших сотрудников, которые обеспечат уход и сохранность зеленых друзей. Принимаются все растения, кроме пальм. Вы приносите растение и рассказываете, как за ним ухаживать. Звоните по телефону 24-57-34, чтобы договориться об удобном времени для передачи горшочков и кашпо, - пояснили Nord-News в ДК.

Действовать «Зеленая гостиница» будет до 5 сентября.

Напомним: с 1 июня в Мурманской области планируют сделать платный вход в природные парки и заказники для приезжающих в регион. Причем для иностранных туристов и посетителей стоимость будет выше, чем для россиян. А северян от платы освободят, как и льготные категории.

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