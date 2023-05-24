Мурманскую область посетит делегация из Республики Беларусь во главе с Романом Головченко

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетит Мурманскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 мая Мурманскую область посетит делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.

В планах – встреча с губернатором Кольского Заполярья Андреем Чибисом, круглый стол с представителями бизнеса и подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ОАО «БелАЗ».

Напомним: 23 мая спустя 20 лет перерыва возобновилось прямое авиасообщение между Минском и Мурманском.

А 16 мая в Минске прошли спектакли Детской театральной школы Мурманска. На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя представили заполярную постановку «Дети военного Мурмана».

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