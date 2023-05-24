Жительницу Мурманска через суд заставили убрать остекление балкона

Суд признал остекление балкона незаконным. Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Капитана Копытова в Мурманске произошел не самый привычный сор жильцов. Северянка решила судиться с соседкой этажом выше из-за балкона. Как женщина указала в своем иске, остекление на нем может привести к гибели людей.

- По ее мнению, армированная конструкция балкона выходит за пределы проектных размеров конструкции, из-за чего происходит залитие ее жилого помещения, зимой происходит скопление льда из-за конденсата температур, что несет угрозу соседям и прохожим, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Сама владелица квартиры была не согласна с соседкой и пыталась доказать, что ее балкон безопасен. И даже пригласила эксперта, чтобы тот доказал, что залитие происходит не из-за остекления. Но суд его не принял, в отличие от экспертизы со стороны управляющей компании, которая выявила нарушения.

Поэтому суд постановил, что владельцы квартиры должны демонтировать остекление в течение 10 дней, как решение вступит в силу.

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