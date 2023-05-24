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НовостиОбщество24 мая 2023 5:40

Жительницу Мурманска через суд заставили убрать остекление балкона

Соседка настаивала, что конструкция опасна для жизни людей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Суд признал остекление балкона незаконным.

Суд признал остекление балкона незаконным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Капитана Копытова в Мурманске произошел не самый привычный сор жильцов. Северянка решила судиться с соседкой этажом выше из-за балкона. Как женщина указала в своем иске, остекление на нем может привести к гибели людей.

- По ее мнению, армированная конструкция балкона выходит за пределы проектных размеров конструкции, из-за чего происходит залитие ее жилого помещения, зимой происходит скопление льда из-за конденсата температур, что несет угрозу соседям и прохожим, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Сама владелица квартиры была не согласна с соседкой и пыталась доказать, что ее балкон безопасен. И даже пригласила эксперта, чтобы тот доказал, что залитие происходит не из-за остекления. Но суд его не принял, в отличие от экспертизы со стороны управляющей компании, которая выявила нарушения.

Поэтому суд постановил, что владельцы квартиры должны демонтировать остекление в течение 10 дней, как решение вступит в силу.

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