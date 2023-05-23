В 2024 году переехавшие в Мурманскую область медработники получат выплаты до 2 миллионов рублей

Врачам, которые переехали в город с населением до 50 тысяч человек, выплатят по 1 миллиону рублей, а фельдшерам - 500 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области установили порядок выплат медикам, переехавшим в Заполярье и работающим в медучреждениях региона. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона.

Так, в 2024 году выплата составит 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион - для фельдшеров, акушерок и медсестер, которые переехали в села или поселки городского типа.

Врачам, которые переехали в город с населением до 50 тысяч человек, выплатят по 1 миллиону рублей, а фельдшерам - 500 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты.

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