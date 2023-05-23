В Мурманске за май обновились четыре температурных рекорда

Май запомнится северянам аномальной жарой Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Май 2023 года оказался богат на температурные рекорды и точно запомнится северянам аномальной жарой. За месяц в Мурманске обновились сразу четыре самых жарких дня.

Так, первый рекорд зафиксировали 15 мая: воздух в городе прогрелся до +22,4, что оказалось выше показателя от 1963 года (+21.8). Второй рекорд был установлен 16 мая: +22 против +20,3 в 1977 году.

Третий рекорд 21 числа: +22,7 против +19,5 (был установлен в 1937 году). Отмечалось, что это на тот момент был самый теплый день мая, но 23 число готово забрать лавры себе.

- Воздух прогрелся до +22,9, предыдущее самое теплое 23 мая было в 1976 году с температурой +22,7. Окончательное значение рекорда узнаем после 21 часа, надеемся, что оно будет выше +25, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: вслед за аномальной жарой придет похолодание.

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