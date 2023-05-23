В Мурманске для 1120 одиннадцатиклассников прозвенел «Последний звонок»

С лучшими выпускниками встретился глава Мурманска.

Для 1120 мурманских выпускников 23 мая прозвенел «Последний звонок». С лучшими выпускниками, которые добились больших успехов в учебе, творчестве, спорте, встретился глава города Игорь Морарь.

Он поговорил с ребятами о перспективах и том, что их ждет в будущем.

- Впереди первые экзамены и новый этап – время самостоятельных решений, выбора профессии. Уверен, каждый из них найдет свое любимое дело и сможет реализовать себя в родном городе, - отметил глава.

Напомним: ключевым событием «Последнего звонка» в Мурманске станет Фестиваль молодежных субкультур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru