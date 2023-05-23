В Мурманске встретили первый за 30 лет авиарейс из Минска

Время в пути по данному маршруту составляет 2 часа 40 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 мая в 13.00 в аэропорту Мурманска приземлился первый международный рейс Минск-Мурманск-Минск. Авиасообщение с Республикой Беларусь и Заполярьем вновь действует спустя 30 лет. Приземление самолета сняли на видео.

Самолет встретили замгубернатора Ольга Кузнецова, министр транспорта Юлия Полиэктова, зампред комитета по туризму Ирина Булыгина и гендиректор АО «Аэропорт Мурманск» Евгений Садилов.

Время в пути по данному маршруту составляет 2 часа 40 минут. Цена билетов стартует от 11 с половиной тысяч рублей.

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