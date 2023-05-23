Прокуратура выявила нарушения в работе УМВД Мурманска

Прокуратура Мурманска провела проверку и выявила нарушения в деятельности УМВД России по г. Мурманску. Фото: gov-murman.ru/

Прокуратура Мурманска провела проверку и выявила нарушения в деятельности УМВД России по г. Мурманску.

- Установлено, что сотрудники ведомства несвоевременно вносили в Единый реестр надзорных мероприятий сведения о дате объявления предостережений, о должностных лицах, уполномоченных на проведение проверок, о должности лиц, участвующих в профилактических мероприятиях, а также сведения о содержании предостережений, об основаниях проведения профилактических мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Для устранения выявленных нарушений в адрес начальника УМВД Мурманска внесено прокурорское представление, рассмотрение которого контролируется.

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