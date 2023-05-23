В исторической части Мурманска капитально отремонтируют 15 домов

В этом году планируется обновить 13 крыш и 10 фасадов в 15 зданиях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске кипит работа по капремонту домов. Так, в этом году планируется обновить 13 крыш и 10 фасадов в 15 зданиях, находящихся в исторической части города. Уже завершены ремонты крыш в трех домах.

Всего капремонт запланировано провести в 316 многоквартирных домах в 16 муниципалитетах региона на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Также заменят 148 лифтов в 75 домах.

- Немаловажная часть работ касается капитального ремонта домов в рамках программы реновации ЗАТО. Так, в 2023 году отремонтируют 10 домов в Килпъявре, Полярном и Спутнике, - сообщили в Фонде капремонта Мурманской области.

Напомним: детское педиатрическое отделение Кандалакшской ЦРБ откроют после ремонта. Оно уже готово к приему маленьких пациентов.

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