В Мурманске объявили день трезвости

Вторник станет для северян днем трезвости Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23 мая в Мурманске проходит «Последний звонок», его ключевым событием станет фестиваль молодежных субкультур, который состоится в Долине Уюта.

Вторник станет для северян днем трезвости: в городе запрещена розничная продажа алкоголя. В других муниципалитетах в дни проведения «Последних звонков» и выпускных также нельзя будет купить спиртосодержащие напитки в магазина.

Помимо этого «сухой закон» будет действовать и 1 июня - в День защиты детей.

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