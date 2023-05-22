Погибшие на озере Пермус в Мурманской области мужчины были рыбаками

Следователи проводят проверку после обнаружения тел мужчин на берегу озера. Фото: СК по МО

22 мая на берегу озера Пермус в Оленегорском районе обнаружили тела двух мужчин. Погибшие оказались местными жителями 1956 и 1980 годов рождения.

- Они рыбачили на данном озере, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Следов насильственной смерти на телах нет, следователи проводят проверку.

Напомним: в апреле почти двое суток в Баренцевом море искали двух пропавших рыбаков – 46-летнего Александра Кузнецова и 44-летнего Вадима Мухина, оба приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга на рыбалку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru