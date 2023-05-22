В Мурманске ищут новых хозяев для служебной полицейской овчарки

Животное отдадут людям, имеющим опыт владения собак. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске сотрудники Центра кинологической службы УМВД ищут новых хозяев для полицейской собаки по кличке Бой. Псу уже восемь лет, а значит, ему пора на пенсию, так как он достиг возраста окончания службы.

- Бой - немецкая овчарка. Добрый серьезный парень, но со своим характером. Идеален в семью, как верный друг. Воспитанный и послушный. Привит, обработан от эндопаразитов, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Животное отдадут людям, имеющим опыт владения собак, которые знают особенности породы. Передача строго с дальнейшим кураторством в течение первого года.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +7 906 291 63 56, 40-77-91, 40-77-92, 40-77-93.

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