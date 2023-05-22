На берегу озера Пермус в Мурманской области нашли тела двух мужчин

По факту обнаружения тел двух мужчин проводят проверку. Фото: СК по Мурманской области

В СУ Следственного комитета по Мурманской области начали доследственную проверку после обнаружения на берегу озера Пермус в Оленегорском районе двух трупов.

- Личность погибших установлена, ими являются мужчины - местные жители, 1956 и 1980 годов рождения, - сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, северяне утонули в озере.

Напомним: утром 17 апреля в одном из дворов на улице Полярные Зори в Мурманске обнаружили тело мужчины. Труп лежал вблизи дома №10.

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