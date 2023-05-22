20 лет назад ушел из жизни первый мэр Мурманска Олег Найденов

Уровень доверия к Олегу Найденову был одним из самых высоких среди региональных политиков. Фото: Олег ФИЛОНОК

Прошло 20 лет со для смерти первого мэра Мурманска Олега Найденова. В 55 лет он скончался от продолжительной болезни.

Олега Петровича назначили главой администрации города в 1991 году, а с ноября 1996 года он стал первым в истории города всенародно избранным мэром Мурманска. В марте 2000 года его вновь избрали мэром - он получил на выборах 84,1%.

Уровень доверия к Олегу Найденову был одним из самых высоких среди региональных политиков. Он учредил народные программы «Дешевый хлеб» и «Дешевая рыба», во время его службы народу в Мурманске появились городской центр микрохирургии глаза, площадь Первоучителей, началось возведение храма Спаса на Водах.

Напомним: 21 мая 2018 года на 25-м году жизни не стало жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая умерла от рака.

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