14 раз ударил камнем по голове, но «не хотел ее смерти». В Мончегорске убийца матери хотел смягчить приговор

Суд признал северянина виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманский областной суд не стал менять приговор 42-летнему жителю Санкт-Петербурга, который убил свою мать. Преступление он совершил в декабре 2022 года, когда выпил в гостях у мамы и поссорился с ней.

— Камнем и кулаками мужчина нанес ей не менее 14 ударов по голове и лицу, причинив открытую черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть потерпевшей, - сообщает пресс-служба Мурманской областной прокуратуры.

Суд признал северянина виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Однако сам мужчина посчитал приговор чересчур суровым и подал апелляцию, пытаясь доказать, что не самом деле не хотел убивать маму. Но сделать это ему не удалось.

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