Бесплатные путевки в санатории получат 4 тысячи жителей Мурманской области

1203 северян посетят санатории Мурманской области, еще 2868 – отдохнут за пределами нашего региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году более 4 тысяч жителей Мурманской области смогут бесплатно отдохнуть в санаториях.

Так, в здравницы Заполярья путевки получат все северяне старше 70 лет, а также реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий. В санаториях за пределами региона отдохнут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны труда, работники госучреждений с детьми до 18 лет.

- В планах на этот год оздоровить 4071 человека: 1203 северян посетят санатории Мурманской области, еще 2868 – отдохнут за пределами нашего региона. Объем финансирования на эти цели составил 312 миллионов рублей, – подчеркнул министр труда и соцразвития региона Сергей Мякишев.

На сегодняшний день оздоровление и отдых уже получили 978 человек.