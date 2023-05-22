23 мая в налоговых инспекциях Мурманской области пройдет День открытых дверей

Северяне смогут узнать о едином налоговом счете - новой форме оплаты налогов и страховых взносов. Фото: gov-murman.ru/
В Мурманской области 23 мая пройдет День открытых дверей в налоговых инспекциях региона. Северяне смогут узнать о едином налоговом счете - новой форме оплаты налогов и страховых взносов.
- Специалисты ответят на вопросы, связанные с новыми сроками оплаты налогов, правилами заполнения уведомлений, способами распоряжения положительным сальдо ЕНС, порядком распределения платежей, - сообщили в УФНС России по Мурманской области.
С графиком работы налоговых инспекций можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Контакты».
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