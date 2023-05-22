Прокуратура провела проверку в Ловозерском районе после сообщений о драках школьников

Устранение нарушений находится на контроле. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В этом месяце Ловозерский район был на слуху из-за драк школьников в школе Ревды. Напомним: сначала дети получали гематомы, придумав игру с рукоприкладством. Позже ученики просто затевали драки.

После случившегося прокуратура провела проверку, которая показала, что работа образовательных организаций по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и их травматизма не отвечает требованиям закона. Также есть нарушения в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ловозерского района и правительстве региона.

- Прокурорские представления внесены замгубернатора области – председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также руководителям образовательных организаций, главе Ловозерского района. Устранение нарушений находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: главе СКР доложат о проверке из-за пыток мальчика электрошокером в Мурманске.

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