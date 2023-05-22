На Кольской АЭС автоматика внепланово остановила энергоблок №3

Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Фото: vk.com/kolaplant

На Кольской АЭС 21 мая в 11.16 автоматика внепланово остановила энергоблок №3. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Официальная причина остановки пока не называется.

— Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области, - сообщили в пресс-службе КАЭС.

Напомним: 5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней. На данный момент на энергоблоке №5 идет планово-предупредительный ремонт, таким образом в работе находятся блоки №1 и №2.

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