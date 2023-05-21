108 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 50 человек, всего 74 580. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 14 по 20 мая зарегистрирован 108 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 255, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 50 человек, всего 74 580.

Напомним: в Мурманской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет.

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