В центре Мурманска будет работать кинотеатр под открытым небом

Чтобы гостей не застал врасплох дождь, над лавочками будет установлен навес. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске на улице Воровского откроется уличный кинотеатр. Он будет работать в дни празднования 85-летия Мурманской области - с 26 по 28 мая с 11.00 до 19.00.

- Зрители смогут увидеть фильмы из коллекции международного кинофестиваля «Северный характер» разных лет, - сообщили в Центре развития кинопроизводства региона.

Чтобы гостей не застал врасплох дождь, над лавочками будет установлен навес.

Напомним: на Поморской набережной в Коле 24 июня пройдет фестиваль выпускников «Арктический берег».

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