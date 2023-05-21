В Мурманской области снизилась годовая инфляция

На услуги темп прироста цен снизился незначительно. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области в апреле инфляция снизилась до 3,8% после 5,2% в предыдущем месяце. Однако, она остается выше, чем в регионах СЗФО и в целом по России.

- Снизился годовой темп прироста цен на продовольственные товары - он составил 3,9%. Темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле уменьшился до 2,5%, - сообщает Банк России.

На услуги темп прироста цен снизился незначительно - до 5,6% в апреле против 5,8% в марте.

Напомним: среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 87499 рублей.

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