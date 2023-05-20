На праздновании Дня химика в Апатитах выступят Владимир Пресняков и Dabro

Владимир Пресняков выступит на Дне химика в Апатитах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 мая в Апатитах отметят День химика, программу которого уже опубликовали. Так, главными звездами, которых смогут услышать и увидеть северяне, станут Владимир Пресняков и группа Dabro.

Также в этот день в программе - цирковой номер «Колесо сира», акробатическое шоу «Жизнь молекул», различные мастер-классы, спектакль-шествие «Затерянный караван», спектакль «Приключение цветочного гнома» и многое другое.

Напомним: Елена Ваенга отменила три концерта в Мурманской области из-за болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru