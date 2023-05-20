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НовостиОбщество20 мая 2023 17:39

На праздновании Дня химика в Апатитах выступят Владимир Пресняков и Dabro

Мероприятие состоится 27 мая
Ника СВЕТЛОВА
Владимир Пресняков выступит на Дне химика в Апатитах.

Владимир Пресняков выступит на Дне химика в Апатитах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 мая в Апатитах отметят День химика, программу которого уже опубликовали. Так, главными звездами, которых смогут услышать и увидеть северяне, станут Владимир Пресняков и группа Dabro.

Также в этот день в программе - цирковой номер «Колесо сира», акробатическое шоу «Жизнь молекул», различные мастер-классы, спектакль-шествие «Затерянный караван», спектакль «Приключение цветочного гнома» и многое другое.

Напомним: Елена Ваенга отменила три концерта в Мурманской области из-за болезни.

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