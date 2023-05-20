В Мурманске завершился 22-й конкурс «Студент года»

С ноября 2022-го по май 2023-го участники прошли 16 испытаний. Фото: администрация Мурманска

В Мурманской области прошел 22-й конкурс «Студент года», заявки подали 120 человек, а участие приняли 70 студентов от 16 до 25 лет. 19 мая на официальной церемонии наградили финалистов соревнования.

- На протяжении следующего учебного года победители будут получать именные стипендии главы Мурманска, - сообщили в администрации города.

С ноября 2022-го по май 2023-го прошли 16 испытаний, на каждом этапе участников становилось все меньше. Дошли до самого конца и победили в 2023 году Мирра Подгорецкая, Дарья Антипова и Полина Ахмерова.

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