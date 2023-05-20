В Мурманской области ожидаются грозы

На выходных в Заполярье могут пройти грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманскую область после мокрого снега, который прошел 18 мая, вернулось тепло. Но пока еще капризное: в ночь на 20 мая зафиксировали заморозки до -3, а вот к воскресенью. потеплеет до +22.

- Днем 20 мая существует слабая вероятность гроз, но, думается, что мурманский «антигрозовой купол» сработает как всегда надежно, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

По сообщения гидрометцентра региона, 20 мая также в отдельных районах ожидается порывистый ветер.

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