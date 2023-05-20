В колонии Мурманска прошла выставка сделанной осужденными продукции

В ИК-17 прошла выставка продукции, которую делают осужденные. Фото: УФСИН по Мурманской области

В исправительной колонии №17 в Мурманске прошла выставка вещей, сделанных осужденными. Ее участникам показали не только продукцию, но и цеха, где ее производят.

- В 2023 году центры трудовой адаптации закупили 76 единиц нового швейного оборудования. Это позволило открыть новые швейные участки, создать рабочие места с возможностью привлечения к оплачиваемому труд дополнительно до 100 осужденных, и бесперебойно и качественно выполнять заказы по пошиву швейных изделий как для государственных нужд, так и для сторонних заказчиков. До конца года будет приобретено еще несколько десятков единиц оборудования, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Ассортимент того, что делают осужденные, широк: от рабочей одежды и мебели до декоративных изделий, например, решеток для каминов и мангалов и выпечки. Предприниматели и организации могут сотрудничать с УФСИН и приобретать такую продукцию. Так, в некоторых бюджетных организациях Мурманской области стоит мебель, сделанная отбывающими наказание.

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