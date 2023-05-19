Мурманские ученики стали призерами всероссийской олимпиады школьников

В Мурманске поздравили ребят, которые стали призерами всероссийской олимпиады школьников. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске поздравили ребят, которые стали призерами всероссийской олимпиады школьников. Так, ученик Мурманского международного лицея Максим Галиуллин уже второй год побеждает на олимпиаде по английскому языку.

- Наши школьники показали прекрасный результат по семи общеобразовательным предметам – русскому, английскому и немецкому языкам, обществознанию, экономике, технологии и литературе, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Вместе с главой администрации города Юрием Сердечкиным они встретились с ребятами и лично поздравили их с высокими достижениями. Призерами стали Михаил Мелещенко, Максим Галиуллин, Анна Малышкина, София Овчинникова и Шачина Мария.

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