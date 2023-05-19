Три депутата горсовета Мурманска проведут личный прием северян

О графике встреч сообщил глава города Игорь Морарь. Фото: gov-murman.ru

Три депутата Совета депутатов Мурманска на следующей неделе проведут личный прием граждан. Об этом сообщил глава города Игорь Морарь.

26 мая, с 14.00 - Таран Антонина Ивановна (8 округ). ООО «АГРО-М» (пр-д Флотский, 3, офис № 63).

26 мая, 14.00 - 16.00 - Зайцев Александр Николаевич (14 округ). ММЦ имени Н. Н. Пирогова ФМБА России (ул. Павлика Морозова, 6, кабинет заместителя директора).

26 мая, 16.00 - 18.00 - Матвеева Ирина Геннадьевна (1 округ). Управление Ленинского административного округа Мурманска (Росляково, ул. Заводская, 3).

Напомним: жителей Мурманска приглашают на субботник на водоемах.

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