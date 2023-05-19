В Мурманске на выставке в исправительной колонии осужденные представили свою продукцию

Представители ряда организаций выразили готовность разместить заказы в центрах трудовой адаптации учреждений регионального УФСИН. Фото: УФСИН по Мурманской области

На выставке в мурманской колонии № 17 представили продукцию, созданную осужденными в центрах трудовой адаптации.

- Качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции посетители смогли оценить в спортзале колонии, где была организована экспозиция образцов изделий швейного производства, художественной ковки, офисной мебели и традиционных художественных сувениров, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Представители ряда организаций выразили готовность разместить заказы в центрах трудовой адаптации учреждений регионального УФСИН.

Начальник УФСИН региона Сергей Бондарь поблагодарил гостей за участие в выставке, подчеркнув, что наличие необходимых объемов заказов в исправительных учреждениях способствует привлечению к оплачиваемому труду максимального числа осужденных, повышает уровень возмещения ими ущерба от совершенных преступлений, увеличивает налоги в бюджет Заполярья.

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