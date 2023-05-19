Специалисты Мурманскстата подсчитали стоимость пикника с шашлыками в Заполярье

Дороже всего обойдется пикник с шашлыками из говядины, а дешевле всего - из курицы. Фото: ИВАНОВА Диана

В Мурманскстате подсчитали, в какую цену обойдется пикник жителям Мурманской области этим летом. Так, стоимость похода на шашлыки, включая затраты на овощи, хлеб, соусы, алкогольные и безалкогольные напитки, составит от 2,8 до 3,6 тысячи рублей.

Дороже всего обойдется пикник с шашлыками из говядины, а дешевле всего - из курицы.

По сравнению с апрелем прошлого года, затраты на пикник выросли на 4-6 процентов.

Напомним: назван самый «свадебный» месяц в Мурманской области в 2022 году.

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