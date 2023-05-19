Специалисты Мурманскстата подсчитали стоимость пикника с шашлыками в Заполярье

Дороже всего обойдется пикник с шашлыками из говядины, а дешевле всего - из курицы.
Фото: ИВАНОВА Диана
В Мурманскстате подсчитали, в какую цену обойдется пикник жителям Мурманской области этим летом. Так, стоимость похода на шашлыки, включая затраты на овощи, хлеб, соусы, алкогольные и безалкогольные напитки, составит от 2,8 до 3,6 тысячи рублей.
Дороже всего обойдется пикник с шашлыками из говядины, а дешевле всего - из курицы.
По сравнению с апрелем прошлого года, затраты на пикник выросли на 4-6 процентов.
Напомним: назван самый «свадебный» месяц в Мурманской области в 2022 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru