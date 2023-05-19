В гостинице Мурманска агрессивный посетитель пытался подраться с охраной

В отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга проводится проверка по факту мелкого хулиганства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске ночью задержали мужчину, который устроил дебош в гостинице, расположенной на улице Книповича. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.

- В помещении находился мужчина, который вел себя агрессивно. Он выражался матом в адрес персонала, а также пытался затеять драку с сотрудниками охраны. На замечания нарушитель не реагировал и уходить не собирался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Дебошира, оказавшего сопротивление, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга проводится проверка по факту мелкого хулиганства.

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