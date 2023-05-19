Житель Ревды напал в подъезде на женщину и сорвал с нее золотые сережки

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 161 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области вынесли приговор 41-летнему жителю Ревды, который напал на женщину в подъезде и ограбил ее.

В январе 2023 года мужчина на лестничной площадке дома на улице Победы незаметно подкрался к заходившей в квартиру северянке.

- Обхватив рукой шею женщины, он вырвал золотую серьгу из ее уха, а затем, не отпуская, прошел вместе с северянкой в квартиру, сорвав с уха вторую серьгу, после чего скрылся, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 161 УК РФ и назначил полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru