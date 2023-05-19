Готовность моста через Тулому составляет 80%. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске состоялось заседание координационного совета по комплексному развитию Мурманского транспортного узла (МТУ). Участие в нем приняли генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров и заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков.

В рамках развития МТУ сейчас строят комплекс по перевалке угля «Лавна», железнодорожные подъездные пути к нему и железнодорожный мост через реку Тулому. Объекты сдадут до конца 2023 года.

- Благодаря поддержке президента России Владимира Путина появились необходимые средства для реализации проекта Мурманского транспортного узла, работа кипит. Этот проект имеет стратегическое значение для области и страны. И уже сейчас он дает дополнительные рабочие места, приносит эффективность, пользу для бюджета области, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Готовность моста составляет более 80%, порта - свыше 60%. Часть работ, например, по железной дороге, идет с опережением графика.

- Весь металл уже находится на месте, за три месяца сюда приехало почти 2 тысячи работников. Стройка развернута в полном объеме, - сообщил Олег Белозеров.

Василий Десятков отметил, что работа всех сторон, в том числе с правительством региона, налажена.

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