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НовостиОбщество19 мая 2023 7:37

Для пенсионеров из Апатитов восстановят льготный проезд в автобусах до Тик-Губы

Будет курсировать два новых маршрута
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выполнение перевозок начнется после заключения госконтракта, ориентировочно во втором квартале 2023 года.

Выполнение перевозок начнется после заключения госконтракта, ориентировочно во втором квартале 2023 года.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители Апатитов обратились в минтранс региона с просьбой о восстановить льготный проезд в автобусах до Тик-Губы для пенсионеров. Северян услышали.

- По поручению губернатора Андрея Чибиса будут курсировать два новых маршрута с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан «Тик–Губа – ул. Сидоренко» и «Тик–Губа – городское кладбище», - сообщили в минтрансе.

Будут выполняться от 4 до 6 рейсов по маршруту «Тик–Губа –ул. Сидоренко» и до 8 рейсов до городского кладбища.

Выполнение перевозок начнется после заключения госконтракта, ориентировочно во втором квартале 2023 года.

Напомним: в Мурманскую область поставили 180 новых автобусов и троллейбусов.

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