Для пенсионеров из Апатитов восстановят льготный проезд в автобусах до Тик-Губы

Выполнение перевозок начнется после заключения госконтракта, ориентировочно во втором квартале 2023 года. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители Апатитов обратились в минтранс региона с просьбой о восстановить льготный проезд в автобусах до Тик-Губы для пенсионеров. Северян услышали.

- По поручению губернатора Андрея Чибиса будут курсировать два новых маршрута с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан «Тик–Губа – ул. Сидоренко» и «Тик–Губа – городское кладбище», - сообщили в минтрансе.

Будут выполняться от 4 до 6 рейсов по маршруту «Тик–Губа –ул. Сидоренко» и до 8 рейсов до городского кладбища.

Выполнение перевозок начнется после заключения госконтракта, ориентировочно во втором квартале 2023 года.

Напомним: в Мурманскую область поставили 180 новых автобусов и троллейбусов.

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