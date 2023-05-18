В Мурманске управляющая компания вернула жильцам дома 188 тысяч рублей

Министерство в адрес компании выдало предостережение о проведении перерасчета. Фото: Даниил ОПАРИН

Мурманская управляющая компания ООО «МУЖСК» вернула 188,6 тысячи рублей жильцам дома №47 на проспекте Кольском.

Северяне обратились в мингосжилстройнадзор региона, рассказав об увеличении размера платы за содержание жилого помещения. При проверке выяснилось, что размер платы был определен с нарушениями.

- Министерство в адрес компании выдало предостережение о проведении перерасчета, после чего деньги северянам вернули, - сообщили в профильном министерстве.

Напомним: в Мурманской области 16 управляющим компаниям отказали в продлении лицензий.

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