В Мурманске полицейские применили огнестрельное оружие при задержании пьяного водителя Mercedes

Теперь горе-автомобилисту грозит административный арест до 15 суток и лишение водительских прав до 4 лет. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

Ранним утром в Мурманске сотрудникам ДПС пришлось пуститься в погоню за водителем Mercedes, который на большой скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полицейские потребовали остановиться, однако тот лишь надавил на газ и попытался скрыться.

Мчась по центральным дорогам, автомобилист грубо нарушал ПДД, выполнял опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни другим участникам движения. Для остановки машины полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

- Предупредив водителя, стражи порядка выстрелили по колесам автомобиля, однако нарушитель продолжил движение. Вскоре, не справившись с управлением, он наехал на дорожное ограждение и только после этого остановился, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Выяснилось, что 23-летний молодой человек был пьян, что подтвердила процедура освидетельствования. В отношении водителя составили 7 административных материалов.

Теперь горе-автомобилисту грозит административный арест до 15 суток и лишение водительских прав до 4 лет.

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