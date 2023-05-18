В Оленегорске завершается отопительный сезон

Отопительный сезон также уже завершился в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдорском округе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очередь по отключению отопления дошла до Оленегорска. Батареи в домах местных жителей остынут 19 мая с 8.00, сообщили глава муниципалитета Иван Лебедев.
Отопительный сезон также уже завершился в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдорском округе, так как среднесуточная температура воздуха несколько дней держится на отметке выше +8 градусов.
Напомним: стал известен график отключения горячей воды в Мурманске летом 2023 года.
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