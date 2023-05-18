В Оленегорске завершается отопительный сезон

Отопительный сезон также уже завершился в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдорском округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередь по отключению отопления дошла до Оленегорска. Батареи в домах местных жителей остынут 19 мая с 8.00, сообщили глава муниципалитета Иван Лебедев.

Отопительный сезон также уже завершился в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдорском округе, так как среднесуточная температура воздуха несколько дней держится на отметке выше +8 градусов.

Напомним: стал известен график отключения горячей воды в Мурманске летом 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru