В Мурманской области отмечают Международный день музеев

В Мурманской области, как и по всему миру, 18 мая отмечается Международный день музеев. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области, как и по всему миру, 18 мая отмечается Международный день музеев. С праздником северян поздравил коллектив Мурманского областного художественного музея.

- Желаем всем без исключения большого интереса к истории, искусству и традициям. Пусть в музеях никогда не будет пусто и каждый поход в это удивительное место дарит массу впечатлений, положительных эмоций, увлекательных приключений и важных открытий, - отметили сотрудники учреждения.

В областном краеведческом музее тоже отмечают этот праздник. К слову, в здании сейчас продолжается реконструкция. Так, уже полностью выполнена отделка помещений, заменены водосточная система и система отопления, отремонтирована крыша, смонтированы лифты.

Сейчас рабочие занимаются реставрацией внутренней лестницы, монтажом сантехники в санузлах и дверей внутри здания. Фото: Игорь Громов

Сейчас рабочие занимаются реставрацией внутренней лестницы, монтажом сантехники в санузлах и дверей внутри здания. Также приступили к восстановлению фасада здания со стороны внутреннего двора и благоустройству территории. Обновление здания началось в 2019 году, но контракт с подрядчиком тогда пришлось расторгнуть. Новый заключили в 2022-м.

Напомним: в Мурманской области пройдет акция «Ночь музеев». Гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальные и музыкальные выступления.

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