В Североморске 22 и 23 мая запретят продажу алкоголя

Позничная продажа алкоголя на всей территории ЗАТО будет запрещена. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 и 23 мая в Североморске будет действовать «сухой закон». Как сообщили в отделе экономического развития администрации города, розничная продажа алкоголя на всей территории ЗАТО в эти дни будет запрещена.

- В указанные дни в муниципалитете пройдут мероприятия, посвященные «Последнему звонку», - отметили в администрации.

Напомним: на Поморской набережной в Коле 24 июня пройдет фестиваль выпускников «Арктический берег».

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