20 мая пройдет четвертьфинал Высшей Лиги КВН с участием «Сборной поселка А»

Соперники северян - «Без вариантов» (Пермь), «Росы» (Нижний Новгород), «Пал Палыч» (Хабаровский край). Фото: kvn.ru

В сезоне-2023 Высшей Лиги КВН принимает участие команда из Мурманской области «Сборная поселка А». Она успешно выступила в финала, впереди - четвертьфинал.

Он состоится в Москве 20 мая. Соперники северян - «Без вариантов» (Пермь), «Росы» (Нижний Новгород), «Пал Палыч» (Хабаровский край).

- Команды сыграют приветствие, ситуацию, знакомый сюжет и музыкальный номер, - сообщили организаторы игры.

Напомним: выступление «Сборной поселка А» в первой игре Высшей Лиги обернулось скандалом. Депутат Мурманской областной думы и глава мурманских коммунистов Артур Попов написал заявление в следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении кавээнщиков и Первого канала.

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