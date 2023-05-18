В Мурманской области пройдет конкурс «Строймастер»

Участие в конкурсе смогут принять работники сферы строительства и ремонта старше 18 лет и учащиеся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области на базе строительного колледжа им. Н.Е. Момота 31 мая пройдет региональный этап ежегодного конкурса «Строймастер». Участие смогут принять работники сферы строительства и ремонта старше 18 лет и учащиеся университетов и колледжей по этим направлениям.

- На данном этапе конкурса будет теоретическая и практическая части. Первая пройдет в виде тестирования, а вот в практической будут уже задания по каждой из четырех номинаций: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», - рассказали в министерстве строительства Мурманской области.

Конкурс проводится Ассоциацией строительных подрядчиков «Созидатели» при поддержке министерства строительства Мурманской области. Победители пройдут во второй этап, который пройдет с 7 по 11 августа в Москве.

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