Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области ответит на вопросы по отлову бездомных животных

Прямой эфир состоится 23 мая в 14.30.Фото: t.me/tsur51

Жители Мурманской области смогут задать интересующие вопросы по теме отлова бездомных кошек и собак. На них в прямом эфире ответит председатель комитета по ветеринарии региона Алексей Касаткин.

Всего за последние три месяца в ЦУР поступило 174 сообщения о бродячих животных, большинство – из Мурманска, Кандалакшского района и ЗАТО Александровск.

- Председатель комитета в том числе расскажет, как и в какой срок обязаны реагировать службы отлова на жалобы на агрессивных собак и какие меры для регулирования численности безнадзорных животных принимаются в регионе, - отметили в Центре управления регионом.

Прямой эфир состоится 23 мая в 14.30. Задать свои вопросы можно в комментариях под анонсом.

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