В Мурманске открыт прием заявок на литературный фестиваль «Капитан Грей»

Фестиваль пройдет с 6 по 8 октября в Мурманске. Фото: vk.com/kapitan.grey

Ежегодно в Мурманске проходит всероссийский фестиваль «Капитан Грей». Принять участие в нем могут авторы старше 14 лет, создающие свои произведения на русском языке. Для посетителей подготовят обширную культурную программу: традиционные семинары от писателей, критиков и редакторов, мастер-классы, экскурсии по Мурманску и многое другое.

- Рассматривать работы участников и вести обучающие семинары будут признанные эксперты со всей страны. Предварительное согласие на работу экспертами подтвердили Алексей Витаков (Москва), Нина Ягодинцева (Челябинск), Светлана Чураева (Уфа), Андрей Расторгуев (Екатеринбург) и другие известные поэты и прозаики, - поделились в министерстве культуры Мурманской области.

В этом году также организуют поездку к Северному Ледовитому океану и охоту за северным сиянием, съемки Арктического литературного пленэра «Поэтическое место силы». А лучшие работы опубликуют в журналах. Данный проект поддерживается министерством культуры Мурманской области. Учредители фестиваля — Мурманское отделение Союза писателей России и Совет молодых литераторов.

Срок подачи заявок — до 31 июля включительно, фестиваль пройдет с 6 по 8 октября в Мурманске.

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