В Мурманске родители с детьми сделали из памятника на могиле игровую площадку

У мемориала посетители умудрились порвать даже металлические цепи. Фото: Павел Стерженьков

7 ноября 1927 года в Мурманске открыли памятник жертвам интервенции, который считают старейшим в городе. Под ним находится братская могила 24 узников тюрьмы в Йоканге. Несмотря на этот факт многие родители позволяют своим детям играть на мемориале словно на детской площадке, из-за чего страдают его элементы.

- Через четыре года у памятника юбилей, 100 лет. Но с таким отношением городских властей может и не достоять. Даже цепи порваны! Вопрос к полиции, когда уже прекратится вандализм по отношению к памятникам объектам культурного наследия? Надо патрулировать, возбуждать административные и уголовные дела, - написал на странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» Павел Стерженьков.

На это обращение ответили в администрации города.

- К большому сожалению, вандализм губительно сказывается на внешнем виде памятника, вандальные действия неоднократно приводили к разрыву цепей, соединяющих оградительные столбики монумента. Посетители парка позволяют своим детям использовать их как игровой элемент, нанося тем самым неизгладимый урон облику памятника. В летний период будет проведен ремонт разорванных цепей ограждения, - уточнили в мэрии.

Также летом рядом с памятником установят табличку с правилами для посетителей.

К слову, монумент является объектом культурного наследия, в 2020 году его реконструировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru