Капуста в Мурманской области стала дороже на 56%

Капуста в Мурманской области резко выросла в цене. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Мурманской области, по данным Мурманскстата, стоимость белокочанной капусты выросла на 56%, средняя цена за килограмм составила 56 рублей. Помимо этого возросли цены на баранину — на 2,9%, пшено — 2,7% шлифованный рис — 2%, морковь — 1,7% и вермишель — 1,3%. Данные изменения произошли с 11 по 15 мая.

Похожая ситуация сейчас и в других регионах. Для сравнения, в Ленинградской области капуста подорожала на 18%, а репчатый лук на 25%.

- Отслеживание уровня цен на виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости проходит в рамках еженедельного мониторинга. Перечень товаров утвердил Росстат. Наблюдения проводятся в Мурманске, Апатитах и Североморске - сообщили в Мурманскстате.

Есть и хорошие новости — на некоторые продукты стоимость снизилась. Так репчатый лук стал стоить на 2,8% меньше, цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности уменьшилось в цене на 1,9%. Помимо этого подешевела свинина и куриные яйца, и то, и другое на 0,8%.

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