УДХ Мурманска будет судиться с недобросовестным подрядчиком по ремонту дорог

Подрядчик занимался ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске Управление дорожного хозяйства будет судиться с недобросовестным подрядчиком, который не выполняет гарантийные обязательства на дорожные работы.

Организация ООО «МДСК» занималась ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2019 году ее работники некачественно сделали покрытие на улице Баумана и Нагорном проезде.

- На дороге разрушилось бетонное покрытие, а также разошелся по швам асфальтобетон. Все требования были зафиксированы и направлены подрядной организации. Но, к сожалению, добровольно дефекты не устраняются в рамках гарантийных обязательств, поэтому все материалы готовятся к передаче в суд, – подчеркнул зампредседателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Олег Шаров.

Напомним: в Мурманской области две организации по ремонту дорог внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

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