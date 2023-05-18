Сотрудникам администрации Мурманска не выплачивали вовремя зарплату

В адрес председателя комитета внесено представление. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности комитета по охране здоровья при администрации Мурманска.

Так, работникам комитета за май 2022 года и первую половину ноября задержали зарплату, что нарушает их права.

- В адрес председателя комитета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также в отношении председателя ведомства возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, он получил предупреждение.

Напомним: главе СКР доложат о проверке из-за пыток мальчика электрошокером в Мурманске.

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